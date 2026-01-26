Le Malade Imaginaire Nouveau Théâtre du Jour Agen

Le Malade Imaginaire

Nouveau Théâtre du Jour 21 Rue Paulin Régnier Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 13 – 13 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-08

fin : 2026-02-08

2026-02-08

Le génie de Molière touche aux faiblesses universelles de l’âme humaine. Dans son ultime œuvre, il aborde la peur de perdre la santé avec un hypocondriaque accro aux médicaments. Les déboires amoureux des ados et la manipulation des esprits sont aussi présents. Les élèves et professeurs se réunissent pour redonner vie à ce classique. .

Nouveau Théâtre du Jour 21 Rue Paulin Régnier Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 9 81 64 99 74 nouveautheatredujour@gmail.com

English : Le Malade Imaginaire

Molière’s genius touches on the universal weaknesses of the human soul. In his final work, he tackles the fear of losing one’s health with a hypochondriac addicted to medication. Teenage love affairs and the manipulation of minds are also present.

