Le malade imaginaire Rue Louis Chauveau Arc-lès-Gray vendredi 19 septembre 2025.

Rue Louis Chauveau Halle Perrey Arc-lès-Gray Haute-Saône

Début : 2025-09-19 20:30:00

2025-09-19

On connaît tous Le Malade Imaginaire… mais pas joué ainsi ! On swingue, on chante, on se dispute, on tousse, on rit, mais surtout, comme dans toutes les comédies du grand Molière, on s'aime !

C'est magique et magistralement joué, un Molière original très, très réussi ! Encore un clin d'œil à notre cher Xavier qui chérissait Molière et l'aurait voulu chaque année à Arc-lès-Gray !

Rue Louis Chauveau Halle Perrey Arc-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté contact@festivalenarc.fr.

