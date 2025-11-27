Le Malade imaginaire – au Théâtre Douze Théâtre Douze Paris
Le Malade imaginaire – au Théâtre Douze
jeudi 27 novembre 2025.
Séances scolaires à 14h30 les 28 novembre et 5 décembre (séances disponibles via le Pass culture)
A partir de 10 ans – Durée : 1h25
LE MALADE IMAGINAIRE
Le classique de Molière, présenté dans une mise en scène fidèle, pleine d’humour et d’énergie.
Cette pièce drôle et humaine se joue des faux semblants.
Il y est question de vrai ou faux malade, de vrai ou faux médecin, de
vraie comédie mais aux accents dramatiques. Si le charlatanisme des
médecins est un thème privilégié de l’auteur, c’est la science médicale
elle-même qui est dénoncée dans cette farce satirique, doublée d’une sombre et lucide réflexion sur la peur de la mort.
Argan, persécuté par ses manies d’hypocondriaque y trouve au final son
salut, très certainement, grâce à l’amour de sa famille et au dévouement
de sa servante. Molière est toujours bien vivant, aussi hilarant
qu’universel.
Du jeudi 27 novembre 2025 au dimanche 07 décembre 2025 :
dimanche
de 15h30 à 17h00
jeudi, vendredi, samedi
de 20h30 à 22h00
payant
Tarif plein : 19 euros
Tarif réduit : 16 euros
Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.
Théâtre Douze 6 avenue Maurice Ravel 75012 Paris
http://www.theatredouze.fr/pages/LE-MALADE-IMAGINAIRE_spect-327.html +33144756032 theatredouze@laligue.org https://www.facebook.com/theatredouzeparis https://www.facebook.com/theatredouzeparis