Le Malade Imaginaire Coulans-sur-Gée

Centre Culturel Le Courmesnil Coulans-sur-Gée Sarthe

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2025-10-10 20:30:00

fin : 2025-10-10 22:00:00

2025-10-10

Un Malade Imaginaire audacieux, drôle et résolument moderne

Parce qu’on peut tomber brusquement amoureux ou malade, parce qu’on peut tomber aisément dans les mailles d’une pensée fallacieuse, trompeuse, dictée par les soi-disant savants, parce que le malade n’est pas toujours celui qu’on croit…Les jeunes amoureux, Angélique et Cléante, voient leur relation empêchée par un père égoïste qui rêve de marier sa fille a` un médecin pour satisfaire ses intérêts personnels. Le Collectif Citron presse l’œuvre de Molière et en extrait l’émancipation d’une jeunesse qui a le courage de s’affranchir d’une autorité´ paternelle égocentrique. .

Centre Culturel Le Courmesnil Coulans-sur-Gée 72540 Sarthe Pays de la Loire +33 6 70 26 86 25 culture@cc-lbn.fr

English :

A daring, funny and resolutely modern Malade Imaginaire

German :

Ein kühner, witziger und entschieden moderner Malade Imaginaire

Italiano :

Una Malade Imaginaire audace, divertente e decisamente moderna

Espanol :

Una Malade Imaginaire atrevida, divertida y decididamente moderna

