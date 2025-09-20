Le Fabuleux Noël; Voyage-Spectacle de Thomas VOLATIER Château de Sully Sully

Le Fabuleux Noël; Voyage-Spectacle de Thomas VOLATIER

Château de Sully 4 Rue du Château Sully Saône-et-Loire

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 10:30:00

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-12-21 2025-12-22 2025-12-23

Conseillée de 3 à 12 ans, visite familiale

Du haut des toits séculaires, les cheminées se sont réveillées, une douce chaleur envahit désormais leur conduit pendant que les premiers flocons de neiges préparent leur descente…Car cette année, les recoins du Parc s’égayent aux couleurs de Noël et s’illuminent au gré des vents du nord pendant que le convoi officiel de Noël s’enfonce dans la douceur du pôle, là où les services officiels de Noël attendent l’arrivée de qui vous savez…Car avant la nuit la plus longue de l’année, tous se donnent rendez-vous autour du Roi des arbres.

Et si vous tendez l’oreille vers l’intérieur, les tables dressées vous content les secrets de la bûche glacée, les tasses susurrent leur parfum d’orange et de cannelle, les escaliers chantent leurs quantiques pendant que d’autres veillent sur un endroit fabuleux pour y trouver ce que vous cherchez…

Réservez vos billets et Joyeux Voyage vers le Fabuleux Noël ! .

Château de Sully 4 Rue du Château Sully 71360 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 82 09 86 info@chateaudesully.com

