LE MALADE IMAGINAIRE – Le Point Virgule Paris

SOOM T Début : 2026-02-21 à 20:00. Tarif : – euros.

Radio Pays d’Hérault & Le Sonambule repoussent une nouvelle fois les frontières du live en vous proposant une soirée 100% sound system et reggae !Une configuration rare où la scène trône au centre de la salle, entourée du public !Au micro, la reine du raggamuffin, Soom T.Icône du reggae sur la scène internationale, Soom T distille un cocktail explosif de dub, hip-hop et électro, servi par un flow incisif, un groove imparable et une parole profondément engagée. Dans ce format inédit, sa voix et son énergie vous envelopperont de toutes parts, dans une connexion directe avec l’artiste.Retrouvez aussi les membres du collectif Ragga Youths Posse, bien connu dans l’Hérault pour leurs MCs déjantés au micro et leurs sélections Rub a dub/digital bien groovy. Axel Savage sera aussi de la partie pour terminer la soirée en mode Jungle fire !INFOS PRATIQUES Le Sonambule, 2 avenue Mas Salat, 34150 GignacBar & foodtruck sur place dès 18h30Grand parking gratuit devant la salle

LE SONAMBULE ESPACE CULTUREL 2 AV DU MAS SALAT 34150 Gignac 34