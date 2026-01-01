LE MALADE IMAGINAIRE ALTIGONE Saint-Orens-de-Gameville

LE MALADE IMAGINAIRE

ALTIGONE 1B Place Jean Bellières Saint-Orens-de-Gameville Haute-Garonne

Tarif : 17 – 17 – 21 EUR

Début : 2026-01-31 20:30:00

fin : 2026-01-31 22:15:00

2026-01-31

Bienvenue dans l’univers fantasque, grinçant et un peu inquiétant d’Argan, malade imaginaire enfermé dans ses angoisses comme dans une chambre capitonnée.

Dans cette mise en scène originale, l’absurde côtoie le merveilleux. Des costumes extravagants aux décors décalés, en passant par des personnages hauts en couleur tout concourt à faire ressortir la profondeur et l’intemporalité du texte de Molière.

Une plongée vertigineuse dans les délires d’Argan, au-delà du miroir déformant du théâtre, plein d’éclats de rire et de vérités tordues. 17 .

+33 5 61 39 17 39

Welcome to the whimsical, gritty and slightly disturbing world of Argan, an imaginary patient locked in his anxieties as if in a padded room.

