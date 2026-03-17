Le malade imaginaire

Centre Culturel le Sémaphore Trébeurden Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 20:30:00

fin : 2026-04-17 23:00:00

Date(s) :

2026-04-10 2026-04-11 2026-04-12 2026-04-17 2026-04-18 2026-04-19

Le Chat Botté présente sa nouvelle pièce de théâtre le Malade Imaginaire, une comédie en 3 actes écrite en 1673 par Molière qui met en scène Argan, un hypocondriaque obsédé par sa santé. En mêlant humour et satire, Molière se moque des médecins et leurs pratiques souvent jugées ridicules et inefficaces.

Réservation en ligne ou chez Flore Idées à Trébeurden. .

Centre Culturel le Sémaphore Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 03 51 72 56

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English :

L’événement Le malade imaginaire Trébeurden a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose