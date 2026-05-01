Still

Le Malicieux Mât de Mai

9 Rue des Tuileries Still Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-14 12:45:00

fin : 2026-05-17 17:00:00

Date(s) :

2026-05-14

L’association Mad Knacks invite les familles à la Tuilerie Sonntag pour une aventure immersive de 45 minutes mêlant jeu de piste et spectacle en plein air.

Les enfants de 4 à 10 ans devront résoudre des énigmes pour décorer le Mât de Mai, lors d’une expérience solidaire célébrant le printemps.

Et si les enfants devenaient les héros du Bois Dormant ?

Avec “Le malicieux mât de mai”, l’association Mad Knacks propose une aventure immersive à vivre en famille à la Tuilerie Sonntag, à Still.

Pendant 45 minutes, les enfants (4-10 ans) devront résoudre des énigmes, rencontrer des personnages et retrouver les éléments nécessaires pour décorer le Mât de Mai.

Entre jeu de piste, spectacle et découverte d’un lieu patrimonial, l’expérience se veut ludique, participative et accessible à tous.

– Un jeu immersif en plein air

– Une activité famille originale en Alsace

– Un final collectif pour célébrer le printemps

Une partie de chaque billet est reversée à l’association de préservation du site. .

9 Rue des Tuileries Still 67190 Bas-Rhin Grand Est

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English :

The Mad Knacks association invites families to the Tuilerie Sonntag for a 45-minute immersive adventure combining a treasure hunt and an open-air show.

Children aged 4 to 10 will have to solve riddles to decorate the Mât de Mai, in a solidarity experience celebrating spring.

L’événement Le Malicieux Mât de Mai Still a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig