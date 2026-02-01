LE MALZIEU GAME’FEST

5339A Place du Foirail Le Malzieu-Ville Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

L’association Gévaud’and Co vous donne rendez-vous le samedi 28 février de 14h à 22h à la salle des fêtes du Malzieu pour sa 1ère édition du Malzieu Games Fest !

Au programme Jeux de société, jeux vidéos à l’ancienne, initiation au jeu de rôles, tournois.

Restauration sur place sucrée et salée

Buvette

Evénement gratuit et ouvert à tous !

5339A Place du Foirail Le Malzieu-Ville 48140 Lozère Occitanie gevaudandco@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Gévaud’and Co association invites you to its 1st Malzieu Games Fest on Saturday 28 February from 2pm to 10pm at the Salle des Fêtes in Le Malzieu!

On the program: board games, old-school video games, role-playing initiation and tournaments.

Sweet and savoury on-site catering

Refreshment bar

The event is free and open to all!

L’événement LE MALZIEU GAME’FEST Le Malzieu-Ville a été mis à jour le 2026-01-27 par 48-OT Margeride en Gévaudan