Le Mammobile arrive sur Castanet-Tolosan !, Salle du Lac, Castanet-Tolosan

Le Mammobile arrive sur Castanet-Tolosan ! 23 et 24 février Salle du Lac Haute-Garonne

Gratuit, avec ou sans RDV

La CPTS se mobilise pour votre santé ! Dans le cadre de notre mission de prévention, nous avons le plaisir d’accueillir le Mammobile, une unité mobile de radiologie dédiée au dépistage précoce du cancer du sein.

Pourquoi venir ?

Le cancer du sein est le plus fréquent chez la femme. Détecté tôt, il se guérit dans 9 cas sur 10. Le Mammobile permet de bénéficier d’un examen de haute qualité à deux pas de chez vous, sans les contraintes de déplacement en centre hospitalier.

Pour qui ? Les femmes de 50 à 74 ans sans suivi particulier et n’ayant pas réalisé de mammographie depuis au moins 2 ans.

Combien ça coûte ? L’examen est pris en charge à 100%, sans avance de frais.

Comment ? Accueil personnalisé et mammographie réalisés par des professionnels de santé.

Prendre 20 minutes pour ce dépistage, c’est agir concrètement pour sa santé. Parlez-en autour de vous : à vos amies, vos mères et vos voisines !

Lieu : parking de la salle du Lac, blvd de Campanhols, 31320 CASTANET-TOLOSAN

Dates : du 23 au 24 février 2026

⏰ Horaires : de 9h à 12h30 et de 13h à 18h

Prendre rendez-vous en ligne : https://www.doctolib.fr/centre-examens-de-sante/haute-garonne/ariege-prevention-mobile-haute-garonne

