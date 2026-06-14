Le manarché Village Saint-Hilaire-de-la-Noaille

Saint-Hilaire-de-la-Noaille

Le manarché

Village 30 Impasse des perdrix Saint-Hilaire-de-la-Noaille Gironde

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 15:00:00

fin : 2026-09-20 22:00:00

Date(s) :

2026-06-14 2026-07-12 2026-08-09 2026-09-20

Le MANARCHÉ reviens, dès 15h venez vous remplir la panse grâce à nos Chefs cuistots avec des produits frais et locaux. De nombreux exposants créateurs seront ravis de vous présenter leur travail (couture, bijoux, calebasses, vin, mosaïque, herboriste, miel…). Concert en soirée. .

Village 30 Impasse des perdrix Saint-Hilaire-de-la-Noaille 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 71 21 58 le.manarche@gmail.com

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English : Le manarché

L’événement Le manarché Saint-Hilaire-de-la-Noaille a été mis à jour le 2026-06-12 par OT de l’Entre-deux-Mers