Le Mandat Cholet
Le Mandat Cholet mercredi 3 décembre 2025.
Le Mandat
Rue Jean Vilar Cholet Maine-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – 27 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-03 20:30:00
fin : 2025-12-04
Date(s) :
2025-12-03 2025-12-04
Une farce politique aussi mordante qu’absurde, où l’héritage du pouvoir prend des allures de cauchemar burlesque. .
Rue Jean Vilar Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 72 77 24 24 info-theatre@choletagglomeration.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Le Mandat Cholet a été mis à jour le 2025-08-30 par Office de tourisme du Choletais