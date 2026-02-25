Le Mandelberg et la floraison des amandiers Mittelwihr

Le Mandelberg et la floraison des amandiers

A l’occasion de la floraison des amandiers le syndicat viticole de Mittelwihr organise deux parcours découverte sur le Grand Cru Mandelberg. Ces parcours sont l’occasion de découvrir un paysage unique en Alsace ainsi que le métier de vigneron et les vins issus de ce terroir.

À l’occasion de la floraison des amandiers, le syndicat viticole de Mittelwihr organise les 7 et 8 mars 2026 deux parcours découverte sur le Grand Cru Mandelberg. Ces parcours sont l’occasion de découvrir un paysage unique en Alsace ainsi que le métier de vigneron et les vins issus de ce terroir.

Le syndicat viticole de Mittelwihr vous propose deux parcours pédestres sur le Grand Cru Mandelberg vous permettent de découvrir ou redécouvrir un terroir d’exception en Alsace qui voit depuis des siècles grandir conjointement les vignes et les amandiers.

Quatre étapes pour agrémenter le parcours

Un stand d’accueil et de retrait des achats sur le parking de la place des fêtes de Mittelwihr, point de départ des parcours

Un stand dégustation vente au sommet de la colline afin de découvrir les vins d’exception issus du Grand cru Mandelberg et des terroirs de Mittelwihr.

Les vignerons présents se feront une joie de vous présenter leurs produits ainsi que de vous initier à la dégustation.

Un stand de petite restauration tenue par l’association des donneurs de sang (Sandwiches, saucisses, soft …)

Une exposition de matériels viticoles

Infos pratiques

Durée des parcours de 1h à 3h

Taille des parcours 1.5 km pour la boucle verte, 4 km pour la boucle bleu et 8 km pour la boucle rouge

Dégustation 4 vins et verre souvenir 5 €

Parcours disponibles à partir du 04 mars et pendant environ 3 semaines.

Mittelwihr 68630 Haut-Rhin Grand Est +33 6 87 24 12 87 domaine.specht@gmail.com

English :

On the occasion of the almond blossom, the Mittelwihr wine syndicate organizes two discovery tours on the Grand Cru Mandelberg. These tours are an opportunity to discover a unique landscape in Alsace as well as the profession of winegrower and the wines produced in this area.

