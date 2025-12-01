Le Manège Bayeux

Le Manège

Le manège de Noël s’installe à Bayeux pour émerveiller les plus petits, place Saint-Patrice à Bayeux. Il accueille les enfants du 12 décembre au 3 janvier.

Place Saint-Patrice Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 6 43 84 38 41 espaceactionbayeux@gmail.com

English : Le Manège

The Christmas merry-go-round is coming to Bayeux to fill the little ones with wonder, at Place Saint-Patrice. It welcomes children from December 12 to January 3.

