Le manège du contrevent Festival la Tête dans les nuages Angoulême vendredi 6 mars 2026.
Place New-York Angoulême Charente
Début : 2026-03-06 15:00:00
fin : 2026-03-06 18:30:00
2026-03-06 2026-03-07
Venez donc prendre place sur cette étrange structure composée d’un tapis volant, d’un piano en lévitation et
d’une balance magique. Singulier et contemplatif, Le Manège du Contrevent est une ode à la rêverie douce.
Place New-York Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine infos@theatre-angouleme.org
English :
Come and take your place on this strange structure made up of a flying carpet, a levitating piano and a magic balance
and a magic balance. Singular and contemplative, Le Manège du Contrevent is an ode to gentle reverie.
