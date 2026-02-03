Le manège du contrevent Festival la Tête dans les nuages Angoulême

Le manège du contrevent Festival la Tête dans les nuages

Place New-York Angoulême Charente

Début : 2026-03-06 15:00:00

fin : 2026-03-06 18:30:00

Date(s) :

2026-03-06 2026-03-07

Venez donc prendre place sur cette étrange structure composée d’un tapis volant, d’un piano en lévitation et

d’une balance magique. Singulier et contemplatif, Le Manège du Contrevent est une ode à la rêverie douce.

Place New-York Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine infos@theatre-angouleme.org

English :

Come and take your place on this strange structure made up of a flying carpet, a levitating piano and a magic balance

and a magic balance. Singular and contemplative, Le Manège du Contrevent is an ode to gentle reverie.

