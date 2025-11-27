LE MANÈGE SAPIN DE NOËL Rue d’Alsace-Lorraine Toulouse

LE MANÈGE SAPIN DE NOËL

Rue d'Alsace-Lorraine DEVANT LE SQUARE CHARLES DE GAULLE Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date :

Début : 2025-11-27

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2025-11-27

Prenez de la hauteur à bord d’un majestueux sapin de Noël illuminé !

Un manège original très original puisque vous pouvez grimper dans une des boules de l’arbre pour faire un tour et admirer en hauteur la féérie de Noël.

Le programme complet des festivités de Noël est à retrouver sur le site de la Mairie de Toulouse. .

English :

Take to the skies aboard a majestic illuminated Christmas tree!

German :

Steigen Sie an Bord eines majestätisch beleuchteten Weihnachtsbaums in die Höhe!

Italiano :

Solcate i cieli con un maestoso albero di Natale illuminato!

Espanol :

¡Surca los cielos en un majestuoso árbol de Navidad iluminado!

