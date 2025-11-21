Le manège Sapin féerique rue Sainte-Croix Sarreguemines

Le manège Sapin féerique

rue Sainte-Croix Place de la République Sarreguemines Moselle

Début : Lundi Vendredi 2025-11-21 11:00:00

fin : 2025-12-31 19:00:00

2025-11-21

Le manège enchanté aux couleurs de Noël en forme de sapin lumineux revient !Enfants

rue Sainte-Croix Place de la République Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 98 93 58 culture@mairie-sarreguemines.fr

English :

The enchanted Christmas carousel in the shape of a luminous fir tree is back!

German :

Das verzauberte Karussell in den Weihnachtsfarben in Form eines leuchtenden Tannenbaums kehrt zurück!

Italiano :

Torna l’incantata giostra natalizia a forma di abete luminoso!

Espanol :

Vuelve el encantador carrusel navideño con forma de abeto luminoso

