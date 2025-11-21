Le manège Sapin féerique rue Sainte-Croix Sarreguemines
Le manège Sapin féerique rue Sainte-Croix Sarreguemines vendredi 21 novembre 2025.
Le manège Sapin féerique
rue Sainte-Croix Place de la République Sarreguemines Moselle
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Vendredi 2025-11-21 11:00:00
fin : 2025-12-31 19:00:00
Date(s) :
2025-11-21
Le manège enchanté aux couleurs de Noël en forme de sapin lumineux revient !Enfants
rue Sainte-Croix Place de la République Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 98 93 58 culture@mairie-sarreguemines.fr
English :
The enchanted Christmas carousel in the shape of a luminous fir tree is back!
German :
Das verzauberte Karussell in den Weihnachtsfarben in Form eines leuchtenden Tannenbaums kehrt zurück!
Italiano :
Torna l’incantata giostra natalizia a forma di abete luminoso!
Espanol :
Vuelve el encantador carrusel navideño con forma de abeto luminoso
