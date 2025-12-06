Le manège sapin – Le Voyage en Hiver Place Graslin Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-06 10:30 – 22:00

Gratuit : non 4 € Tout public, Jeune Public, En famille

L’incontournable Manège Sapin s’installe à nouveau sur la Place Graslin pour émerveiller petits et grands ! Ce carrousel unique, décoré aux couleurs de Noël, vous invite à un voyage féérique qui fera briller les yeux des enfants et rappellera aux adultes la magie des fêtes. Embarquez pour un tour inoubliable et laissez vous transporter dans l’univers enchanteur de Noël ! Manège du 21 novembre 2025 au 4 janvier 2026Horaires hors vacances scolaires :lundi, mardi, jeudi : 14h30 à 20hmercredi, dimanche : 10h30 à 20hvendredi : 14h30 à 22hsamedi : 10h30 à 22h Horaires vacances scolaires :Lundi, mardi, mercredi, jeudi, dimanche : 10h30 à 20hVendredi, samedi : 10h30 à 22h Découvrez le programme complet du Voyage en Hiver

Place Graslin Centre-ville Nantes 44000