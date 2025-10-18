Le manoir des petits monstres trop rigolos Archange Théâtre Marseille 8e Arrondissement

Le manoir des petits monstres trop rigolos Archange Théâtre Marseille 8e Arrondissement samedi 18 octobre 2025.

Le manoir des petits monstres trop rigolos

Samedi 18 octobre 2025 à partir de 16h30. Archange Théâtre 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 9 – 9 – EUR

Début : 2025-10-18 16:30:00

2025-10-18

Conte pour enfants de 6 mois à 3 ans



Bienvenue au manoir des petits monstres trop rigolosEnfants

Bienvenue au manoir des petits monstres trop rigolos. Une grande maison un peu bizarre mais pas du tout effrayante.



Dans ce manoir, vivent des fantômes maladroits, des sorcières rigolotes, des citrouilles qui parlent et des petits monstres farceurs qui adorent s’amuser.



C’est une histoire pleine de rires et de surprises où même les monstres sont gentils et super rigolos ! .

Archange Théâtre 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 76 15 97 archangetheatre@orange.fr

English :

Storytelling for children aged 6 months to 3 years



Welcome to the mansion of the funny little monsters

German :

Märchen für Kinder von 6 Monaten bis 3 Jahren



Willkommen in der Villa der kleinen, allzu lustigen Monster

Italiano :

Racconto per bambini da 6 mesi a 3 anni



Benvenuti nel maniero dei buffi mostriciattoli

Espanol :

Cuentacuentos para niños de 6 meses a 3 años



Bienvenido a la mansión de los monstruitos divertidos

