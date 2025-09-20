Le manoir enchanté, le manoir en chantant au Manoir de la Mare Manoir de la Mare Saint-Manvieu-Norrey

Le manoir enchanté, le manoir en chantant au Manoir de la Mare Manoir de la Mare Saint-Manvieu-Norrey samedi 20 septembre 2025.

Le manoir enchanté, le manoir en chantant au Manoir de la Mare

Manoir de la Mare La Mare Saint-Manvieu-Norrey Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 15:30:00

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Laissez-vous séduire par le charme des chansons de France et du monde !

Petites et grandes élèves de cette école atypique vous invitent à les suivre sur les routes de la poésie et de la musique, puis, au son des flûtes et des tambourins à les rejoindre, si le cœur vous en dit, dans quelques danses !

Laissez-vous séduire par le charme des chansons de France et du monde !

Petites et grandes élèves de cette école atypique vous invitent à les suivre sur les routes de la poésie et de la musique, puis, au son des flûtes et des tambourins à les rejoindre, si le cœur vous en dit, dans quelques danses folkloriques d’ici et d’ailleurs. .

Manoir de la Mare La Mare Saint-Manvieu-Norrey 14740 Calvados Normandie +33 2 31 08 07 28 secretariatsaintmanvieu@scholae-fanjeaux.org

English : Le manoir enchanté, le manoir en chantant au Manoir de la Mare

Let yourself be seduced by the charm of songs from France and around the world!

Young and old from this atypical school invite you to follow them on the roads of poetry and music, then, to the sound of flutes and tambourines, join them, if you feel like it, in a few dances!

German : Le manoir enchanté, le manoir en chantant au Manoir de la Mare

Lassen Sie sich vom Charme der Lieder aus Frankreich und der Welt verführen!

Die kleinen und großen Schülerinnen und Schüler dieser ungewöhnlichen Schule laden Sie ein, ihnen auf den Straßen der Poesie und der Musik zu folgen und dann, wenn Sie Lust haben, mit ihnen zu tanzen, wenn Flöten und Tamburine erklingen!

Italiano :

Lasciatevi sedurre dal fascino delle canzoni francesi e del mondo!

I giovani e i vecchi allievi di questa insolita scuola vi invitano a seguirli sulle strade della poesia e della musica e poi, al suono di flauti e tamburelli, a unirvi a loro, se ne avete voglia, in qualche ballo!

Espanol :

¡Déjese seducir por el encanto de las canciones de Francia y del mundo entero!

Jóvenes y mayores de esta atípica escuela le invitan a seguirles por los caminos de la poesía y la música, y después, al son de flautas y panderetas, a unirse a ellos, si le apetece, ¡en unos cuantos bailes!

L’événement Le manoir enchanté, le manoir en chantant au Manoir de la Mare Saint-Manvieu-Norrey a été mis à jour le 2025-08-26 par OT Caen la Mer