LE MANS ET LE CINÉMA Maison du Pilier-Rouge Le Mans

LE MANS ET LE CINÉMA

Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans Sarthe

Tarif : 4 – 4 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 14:30:00

fin : 2025-12-21 16:15:00

Date(s) :

2025-12-21

Laissez-vous guider dans la cité Plantagenêt, décor naturel apprécié des réalisateurs, à travers une balade inédite sur les lieux de tournages de cinéma d’hier et d’aujourd’hui.

Votre guide sera Isabelle Noyer

Billetterie Maison du Pilier-Rouge et Office du Tourisme .

Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22

