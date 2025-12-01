LE MANS ET LE CINÉMA Maison du Pilier-Rouge Le Mans
LE MANS ET LE CINÉMA Maison du Pilier-Rouge Le Mans dimanche 21 décembre 2025.
LE MANS ET LE CINÉMA
Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans Sarthe
Tarif : 4 – 4 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-21 14:30:00
fin : 2025-12-21 16:15:00
Date(s) :
2025-12-21
Laissez-vous guider dans la cité Plantagenêt, décor naturel apprécié des réalisateurs, à travers une balade inédite sur les lieux de tournages de cinéma d’hier et d’aujourd’hui.
Votre guide sera Isabelle Noyer
Billetterie Maison du Pilier-Rouge et Office du Tourisme .
Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement LE MANS ET LE CINÉMA Le Mans a été mis à jour le 2025-11-17 par CDT72