Le Mans FC Amiens SC Stade Marie Marvingt Le Mans vendredi 5 décembre 2025.

Stade Marie Marvingt Chemin aux Boeufs Le Mans Sarthe

Début : 2025-12-05 20:00:00
2025-12-05

RDV au stade Marie Marvingt !
LE MANS FC reçoit le AMIENS SC au Stade Marie-Marvingt vendredi 5 décembre à 20H pour le compte de la 16ème journée de Ligue 2 BKT   .

Stade Marie Marvingt Chemin aux Boeufs Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire  

English :

See you at the Marie Marvingt stadium!

German :

RDV im Marie-Marvingt-Stadion!

Italiano :

Ci vediamo allo stadio Marie Marvingt!

Espanol :

¡Nos vemos en el estadio Marie Marvingt!

L’événement Le Mans FC Amiens SC Le Mans a été mis à jour le 2025-11-12 par OT Le Mans