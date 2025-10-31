Le Mans FC AS Nancy Lorraine Stade Marie Marvingt Le Mans

Stade Marie Marvingt Le Mans

Début : 2025-10-31 20:00:00

fin : 2025-10-31

2025-10-31

RDV au stade Marie Marvingt !

LE MANS FC reçoit l’AS NANCY LORRAINE au Stade Marie-Marvingt vendredi 31 octobre à 20H pour le compte de la 13ème journée de Ligue 2 BK .

Stade Marie Marvingt Chemin aux Boeufs Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

