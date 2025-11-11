Le Mans FC AS Saint-Etienne Stade Marie Marvingt Le Mans

Le Mans FC AS Saint-Etienne

Stade Marie Marvingt Chemin aux Boeufs Le Mans Sarthe

Début : 2026-01-02 20:00:00

fin : 2026-01-02

2026-01-02

RDV au stade Marie Marvingt !

LE MANS FC reçoit l’AS SAINT-ÉTIENNE au Stade Marie-Marvingt vendredi 02 janvier à 20H pour le compte de la 18ème journée de Ligue 2 BKT. .

English :

See you at the Marie Marvingt stadium!

German :

RDV im Marie-Marvingt-Stadion!

Italiano :

Ci vediamo allo stadio Marie Marvingt!

Espanol :

¡Nos vemos en el estadio Marie Marvingt!

