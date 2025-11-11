Le Mans FC AS Saint-Etienne Stade Marie Marvingt Le Mans
Stade Marie Marvingt Chemin aux Boeufs Le Mans Sarthe
Début : 2026-01-02 20:00:00
2026-01-02
RDV au stade Marie Marvingt !
LE MANS FC reçoit l’AS SAINT-ÉTIENNE au Stade Marie-Marvingt vendredi 02 janvier à 20H pour le compte de la 18ème journée de Ligue 2 BKT. .
English :
See you at the Marie Marvingt stadium!
German :
RDV im Marie-Marvingt-Stadion!
Italiano :
Ci vediamo allo stadio Marie Marvingt!
Espanol :
¡Nos vemos en el estadio Marie Marvingt!
