LE MANS FC EA GUINGAMP Stade Marie Marvingt Le Mans

LE MANS FC EA GUINGAMP

Stade Marie Marvingt Chemin aux Boeufs Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 20:00:00

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

RDV au stade Marie Marvingt !

LE MANS FC reçoit l’EA GUINGAMP au Stade Marie-Marvingt vendredi 20 février à 20H pour le compte de la 24ème journée de Ligue 2 BKT. .

Stade Marie Marvingt Chemin aux Boeufs Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

English :

See you at the Marie Marvingt stadium!

