Le Mans FC Estac Troyes Stade Marie Marvingt Le Mans vendredi 3 octobre 2025.

RDV au stade Marie Marvingt !

LE MANS FC reçoit l’ESTAC TROYES au Stade Marie-Marvingt vendredi 03 octobre à 20H pour le compte de la 9ème journée de Ligue 2 BKT. .

Stade Marie Marvingt Chemin aux Boeufs Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

English :

See you at the Marie Marvingt stadium!

German :

RDV im Marie-Marvingt-Stadion!

Italiano :

Ci vediamo allo stadio Marie Marvingt!

Espanol :

¡Nos vemos en el estadio Marie Marvingt!

