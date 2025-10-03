Le Mans FC Estac Troyes Stade Marie Marvingt Le Mans
Stade Marie Marvingt Chemin aux Boeufs Le Mans Sarthe
RDV au stade Marie Marvingt !
LE MANS FC reçoit l’ESTAC TROYES au Stade Marie-Marvingt vendredi 03 octobre à 20H pour le compte de la 9ème journée de Ligue 2 BKT. .
English :
See you at the Marie Marvingt stadium!
German :
RDV im Marie-Marvingt-Stadion!
Italiano :
Ci vediamo allo stadio Marie Marvingt!
Espanol :
¡Nos vemos en el estadio Marie Marvingt!
