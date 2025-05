Le Mans FC FC Versailles – Stade Marie Marvingt Le Mans, 16 mai 2025 19:30, Le Mans.

Sarthe

Stade Marie Marvingt Chemin aux Boeufs Le Mans Sarthe

Début : 2025-05-16 19:30:00

fin : 2025-05-16

2025-05-16

RDV au stade Marie Marvingt !

LE MANS FC reçoit le FC VERSAILLES pour le compte de la 34ème et ultime journée de Championnat de National vendredi 16 mai à 19H30. .

Stade Marie Marvingt Chemin aux Boeufs

Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

See you at the Marie Marvingt stadium!

RDV im Marie-Marvingt-Stadion!

Ci vediamo allo stadio Marie Marvingt!

¡Nos vemos en el estadio Marie Marvingt!

