Le Mans FC Grenoble F38 Stade Marie Marvingt Le Mans

Stade Marie Marvingt Chemin aux Boeufs Le Mans Sarthe

Début : 2025-09-23 20:30:00

fin : 2025-09-23

2025-09-23

RDV au stade Marie Marvingt !

LE MANS FC reçoit le GRENOBLE F38 au Stade Marie-Marvingt mardi 23 septembre à 20H30 pour le compte de la 7ème journée de Ligue 2 BKT. .

Stade Marie Marvingt Chemin aux Boeufs Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

English :

See you at the Marie Marvingt stadium!

German :

RDV im Marie-Marvingt-Stadion!

Italiano :

Ci vediamo allo stadio Marie Marvingt!

Espanol :

¡Nos vemos en el estadio Marie Marvingt!

