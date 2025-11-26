LE MANS FC PAU FC Stade Marie Marvingt Le Mans
LE MANS FC PAU FC Stade Marie Marvingt Le Mans vendredi 3 avril 2026.
RDV au stade Marie Marvingt !
LE MANS FC reçoit le PAU FC au Stade Marie-Marvingt vendredi 03 avril à 20H pour le compte de la 29ème journée de Ligue 2 BKT. .
Stade Marie Marvingt Chemin aux Boeufs Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
See you at the Marie Marvingt stadium!
L’événement LE MANS FC PAU FC Le Mans a été mis à jour le 2025-11-26 par OT Le Mans