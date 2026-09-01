LE MANS FC – RC LORIENT Stade Marie Marvingt Le Mans
samedi 19 septembre 2026 · Stade Marie Marvingt · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
LE MANS FC – RC LORIENT
Stade Marie Marvingt Chemin aux Boeufs Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:45:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Choc 100% Sang & Or !
LE MANS FC accueille le FC LORIENT au Stade Marie-Marvingt dans le cadre de la 5ème journée de Ligue 1 McDonald’s. Venez vivre toute l’intensité du championnat et soutenir les Sang et Or pour son retour dans l’élite du football français ! .
Stade Marie Marvingt Chemin aux Boeufs Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
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English :
A 100% Sang & Or Showdown!
L’événement LE MANS FC – RC LORIENT Le Mans a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Le Mans
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