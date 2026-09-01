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AGENDA · Le Mans

LE MANS FC – RC LORIENT Stade Marie Marvingt Le Mans

samedi 19 septembre 2026 · Stade Marie Marvingt · Le Mans

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
20:45:00
Lieu
Stade Marie Marvingt
Adresse
Chemin aux Boeufs
Ville
72100 Le Mans
Département
Sarthe
Tarif

Le Mans

LE MANS FC – RC LORIENT

Stade Marie Marvingt Chemin aux Boeufs Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:45:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Choc 100% Sang & Or !
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Stade Marie Marvingt Chemin aux Boeufs Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire  

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English :

A 100% Sang & Or Showdown!

L’événement LE MANS FC – RC LORIENT Le Mans a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Le Mans

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