LE MANS FC – RC LORIENT Stade Marie Marvingt Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

LE MANS FC – RC LORIENT

Stade Marie Marvingt Chemin aux Boeufs Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:45:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Choc 100% Sang & Or !

LE MANS FC accueille le FC LORIENT au Stade Marie-Marvingt dans le cadre de la 5ème journée de Ligue 1 McDonald’s. Venez vivre toute l’intensité du championnat et soutenir les Sang et Or pour son retour dans l’élite du football français ! .

Stade Marie Marvingt Chemin aux Boeufs Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

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English :

A 100% Sang & Or Showdown!

L’événement LE MANS FC – RC LORIENT Le Mans a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Le Mans