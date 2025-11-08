Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Le Mans FC Red Star FC Stade Marie Marvingt Le Mans samedi 8 novembre 2025.

Stade Marie Marvingt Chemin aux Boeufs Le Mans Sarthe

Début : 2025-11-08 14:00:00
fin : 2025-11-08

2025-11-08

RDV au stade Marie Marvingt !
LE MANS FC reçoit le RED STAR FC au Stade Marie-Marvingt samedi 8 novembre à 14H pour le compte de la 14ème journée de Championnat.   .

Stade Marie Marvingt Chemin aux Boeufs Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire  

English :

See you at the Marie Marvingt stadium!

German :

RDV im Marie-Marvingt-Stadion!

Italiano :

Ci vediamo allo stadio Marie Marvingt!

Espanol :

¡Nos vemos en el estadio Marie Marvingt!

