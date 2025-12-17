LE MANS FC USL DUNKERQUE Stade Marie Marvingt Le Mans
RDV au stade Marie Marvingt !
LE MANS FC reçoit l’USL DUNKERQUE au Stade Marie-Marvingt vendredi 23 janvier à 20H pour le compte de la 20ème journée de Ligue 2 BKT. .
Stade Marie Marvingt Chemin aux Boeufs Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
English :
See you at the Marie Marvingt stadium!
