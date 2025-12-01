Le Mans Fête Noël au Port Port du Mans Le Mans

Début : 2025-12-13 15:30:00

fin : 2025-12-13 21:00:00

2025-12-13

Rendez-vous le 13 décembre 2025 pour « Le Mans Fête Noël au Port « !!!

Samedi 13 décembre dès 15h30 animations, jeux, maquillage, décorations, déambulations…

Projections du vendredi 19 décembre au dimanche 4 janvier de 17h30 à 21h. Deux projections sont prévues le 13 de 19h à 21h et le 14 décembre de 17h30 à 20h.

Programme détaillé à venir… .

Port du Mans 101, Quai Amiral Lalande Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 36 52

English :

See you on December 13, 2025 for « Le Mans Fête Noël au Port »!!!!

German :

Wir sehen uns am 13. Dezember 2025 zum « Le Mans Fête Noël au Port »!

Italiano :

Ci vediamo il 13 dicembre 2025 per « Le Mans Fête Noël au Port »!

Espanol :

¡Nos vemos el 13 de diciembre de 2025 en « Le Mans Fête Noël au Port »!

