Le Mans fête Noël aux Atlantides Centre Aquatique des Atlantides Le Mans
Le Mans fête Noël aux Atlantides Centre Aquatique des Atlantides Le Mans mardi 23 décembre 2025.
Le Mans fête Noël aux Atlantides
Centre Aquatique des Atlantides Avenue de Volos Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-23 10:00:00
fin : 2025-12-23 20:00:00
Date(s) :
2025-12-23
Mardi 23 décembre,venez célébrer les fêtes de fin d’années aux Atlantides !
Plus d’infos 02 43 50 05 31. .
Centre Aquatique des Atlantides Avenue de Volos Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 50 05 31
English :
Tuesday December 23, come celebrate the festive season at Les Atlantides!
German :
Dienstag, den 23. Dezember,feiern Sie die Weihnachtsfeiertage in Atlantides!
Italiano :
Venite a festeggiare le feste a Les Atlantides martedì 23 dicembre!
Espanol :
Venga a celebrar las fiestas en Les Atlantides el martes 23 de diciembre
L’événement Le Mans fête Noël aux Atlantides Le Mans a été mis à jour le 2025-10-28 par OT Le Mans