Le Mans fête Noël aux Atlantides Centre Aquatique des Atlantides Le Mans

Le Mans fête Noël aux Atlantides

Centre Aquatique des Atlantides Avenue de Volos Le Mans Sarthe

Début : 2025-12-23 10:00:00

fin : 2025-12-23 20:00:00

2025-12-23

Mardi 23 décembre,venez célébrer les fêtes de fin d’années aux Atlantides !

Plus d’infos 02 43 50 05 31. .

Centre Aquatique des Atlantides Avenue de Volos Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 50 05 31

English :

Tuesday December 23, come celebrate the festive season at Les Atlantides!

German :

Dienstag, den 23. Dezember,feiern Sie die Weihnachtsfeiertage in Atlantides!

Italiano :

Venite a festeggiare le feste a Les Atlantides martedì 23 dicembre!

Espanol :

Venga a celebrar las fiestas en Les Atlantides el martes 23 de diciembre

