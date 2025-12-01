Le Mans fête Noël dans les quartiers Sud-Ouest, Sud-Est, Sud et Est Salle Henri Barbin Le Mans

Le Mans fête Noël dans les quartiers Sud-Ouest, Sud-Est, Sud et Est

Les quatre conseils de quartier Sud-Ouest, Sud-Est, Sud et Est organisent une Fête de Noël, le 22 décembre à partir de 16h30 à la salle Henri Barbin.

16h30 Ouverture des portes

17h Spectacle de magie

18h Fanfare et spectacle de Noël avec arrivée du Père Noël

19h Goûter convivial et photos avec le Père Noël .

