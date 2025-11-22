Le Mans fête Noël Divers lieux Le Mans

Le Mans fête Noël

Divers lieux Centre-ville Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 11:00:00

fin : 2025-12-28

Date(s) :

2025-11-22

Le Mans fête Noël.

Le Mans fête Noël 2025, du 22 novembre au 28 décembre

Marché de Noël du Mans

46 chalets

Du 22 novembre au 28 décembre

Du dimanche au jeudi de 11h à 19h15

Les vendredis et samedis de 11h à 20h

Le 24 décembre de 11h à 16h30

Fermé le 25 décembre

Présence Père Noël

De 14h à 19h

Les mercredis, samedis et dimanche ainsi que le lundi 22, le mardi 23.

Le mercredi 24 décembre jusqu’à 16h30

La guinguette

Ouverte tous les jours de 11h à 21h

La piste de Luge

Lundis, mardis, jeudis de 16h à 19h15

Mercredis et dimanches de 11h à 19h15

Vendredis de 16h à 20h

Samedis de 11h à 20h

Prix 1 ticket 1,50€ ; 4 tickets 5€ & 10 tickets 10€

///

Animations Noël en centre-ville

Fanfares déambulations en centre-ville après-midi et début de soirée

• samedi 22 novembre

• dimanche 23 novembre

• samedi 29 novembre

• dimanche 30 novembre

• samedi 6 décembre

• dimanche 7 décembre

• samedi 13 décembre

• dimanche 14 décembre

• dimanche 14 décembre

• samedi 20 décembre

• dimanche 21 décembre

• lundi 22 décembre

• mardi 23 décembre

• mercredi 24 décembre

Place de la République

///

Le Mans fête Noël dans les Quartiers

Du 28 novembre au 23 décembre 17 spectacles 43 représentations

Vendredi 28 novembre

Centre social des Sablons, Le Kaléidoscope

9 rue du Cantal

Pieds, Mains, Bouche

Cie Ni ouïes, Ni notes (30 min dès 6 mois)

9h30, 10h45

Renseignements Centre social des Sablons Le Kaléidoscope au 02 43 84 60 66

Samedi 29 novembre

Ecole élémentaire Gazonfier

2 rue François de Malherbe

Tiboudam

Cie Alcyone (50 min dès 4 ans)

14h30, 17h

Dimanche 30 novembre

MJC Ronceray L’Alambik!

47 Boulevard de la Fresnellerie

Oizo

Cie Ecoutilles (45 min dès 3 ans)

15h, 17h

Dimanche 30 novembre

Eve scène universitaire

Avenue René Laennec

Bateau

Les hommes sensibles (50 min dès 5 ans)

14h30, 17h

Mercredi 3 décembre

Salle des concerts

58 Rue du Port

WOW

HOUPPZ théâtre (1h dès 4 ans)

14h30, 17h

Samedi 6 décembre

Maison de quartier L’Oiselière

144 Rue d’Isaac

Jean-Pierre le Berger

Cie Tétrofort (45 min dès 5 ans)

14h, 16h30

Samedi 6 décembre

Le Chapiteau

6 Boulevard Winston-Churchill

Catch You Later

Cie Hopscotch (35 min dès 6 ans)

14h, 16h30

Samedi 6 décembre

Maison Pour Tous Jean-Moulin

23 Rue Robert-Collet

Les singes

Cie Bitonio (35 min dès 3 ans)

14h, 17h

Dimanche 7 décembre

École Rosa Bonheur

29 Rue de Montaigu

Vous voulez rire ?

Les frères Duchoc (45 min dès 3 ans)

14h30, 17h

Mercredi 10 décembre

Maison de quartier Georges-Moustaki

211 Rue des Maillets

Le grand show des petites choses !

La compagnie Les frères Duchoc (45 min dès 3 ans)

10h30, 14h30

Samedi 13 décembre

Maison de quartier Les Ardrières

Rue du Happeau

Zik Zap

Cie Ernesto Barytoni (55 min dès 5 ans)

15h, 17h

Samedi 13 décembre

Maison des Loisirs et de la Culture Les Saulnières

239 Avenue Rhin et Danube

Yélé ma petite lumière

Toma Sidibé (45 min dès 3 ans)

14h30, 17h

Dimanche 14 décembre

Théâtre L’Ecluse

47 Rue des Acacias

Les Zatipiks

La Compagnie Le bruit du silence (1h dès 6 ans)

Spectacle LSF

4 4

14h, 16h30

Mercredi 17 décembre

L’Espal Scène nationale du Mans

Rue de l’Estérel

Cartoon

La Compagnie de Louise (1h20 dès 7 ans)

14h30

Samedi 20 décembre

Maison de quartier Les Bruyères

1 Rue de la Forêt

Infantia

Théâtre Bascule (30 min dès 6 mois)

10h, 11h15, 16h30

Dimanche 21 décembre

Maison de quartier Pierre-Guédou

13 Impasse Floréal

Deux Comme Un Accord

Cie La P’tite Fabrique de Cirque (55 min dès 5 ans)

14h30, 17h

///

Salon des artisans créateurs

Du 5 au 22 décembre de 11h à 19h place des Jacobins.

///

Noël au Port

Samedi 13 décembre dès 15h30 illuminations, animations, jeux, maquillage, décorations, déambulations… Projections du vendredi 19 décembre au dimanche 4 janvier de 17h30 à 21h. Deux projections sont prévues le 13 de 19h à 21h et le 14 décembre de 17h30 à 20h.

///

Le Marché aux Potiers

Les vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 décembre, place de la Sirène, rue Jankowski (de la place de la Sirène à la rue de l’Étoile et de la rue de l’Etoile à la rue Sainte Marie) + square des Ursulines, de 9 h à 19 h.

///

Noël aux Atlantides

Mardi 23 décembre de 10h à 20h

…/…

Retrouvez le programme complet https://msj.world/ofcourselemans/88 .

Divers lieux Centre-ville Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

English :

Le Mans celebrates Christmas.

German :

Le Mans feiert Weihnachten.

Italiano :

Le Mans festeggia il Natale.

Espanol :

Le Mans celebra la Navidad.

L’événement Le Mans fête Noël Le Mans a été mis à jour le 2025-10-28 par OT Le Mans