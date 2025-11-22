Le Mans fête Noël Divers lieux Le Mans
Le Mans fête Noël Divers lieux Le Mans samedi 22 novembre 2025.
Le Mans fête Noël
Divers lieux Centre-ville Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 11:00:00
fin : 2025-12-28
Date(s) :
2025-11-22
Le Mans fête Noël.
Le Mans fête Noël 2025, du 22 novembre au 28 décembre
Marché de Noël du Mans
46 chalets
Du 22 novembre au 28 décembre
Du dimanche au jeudi de 11h à 19h15
Les vendredis et samedis de 11h à 20h
Le 24 décembre de 11h à 16h30
Fermé le 25 décembre
Présence Père Noël
De 14h à 19h
Les mercredis, samedis et dimanche ainsi que le lundi 22, le mardi 23.
Le mercredi 24 décembre jusqu’à 16h30
La guinguette
Ouverte tous les jours de 11h à 21h
La piste de Luge
Lundis, mardis, jeudis de 16h à 19h15
Mercredis et dimanches de 11h à 19h15
Vendredis de 16h à 20h
Samedis de 11h à 20h
Prix 1 ticket 1,50€ ; 4 tickets 5€ & 10 tickets 10€
Animations Noël en centre-ville
Fanfares déambulations en centre-ville après-midi et début de soirée
• samedi 22 novembre
• dimanche 23 novembre
• samedi 29 novembre
• dimanche 30 novembre
• samedi 6 décembre
• dimanche 7 décembre
• samedi 13 décembre
• dimanche 14 décembre
• dimanche 14 décembre
• samedi 20 décembre
• dimanche 21 décembre
• lundi 22 décembre
• mardi 23 décembre
• mercredi 24 décembre
Place de la République
Le Mans fête Noël dans les Quartiers
Du 28 novembre au 23 décembre 17 spectacles 43 représentations
Vendredi 28 novembre
Centre social des Sablons, Le Kaléidoscope
9 rue du Cantal
Pieds, Mains, Bouche
Cie Ni ouïes, Ni notes (30 min dès 6 mois)
9h30, 10h45
Renseignements Centre social des Sablons Le Kaléidoscope au 02 43 84 60 66
Samedi 29 novembre
Ecole élémentaire Gazonfier
2 rue François de Malherbe
Tiboudam
Cie Alcyone (50 min dès 4 ans)
14h30, 17h
Dimanche 30 novembre
MJC Ronceray L’Alambik!
47 Boulevard de la Fresnellerie
Oizo
Cie Ecoutilles (45 min dès 3 ans)
15h, 17h
Dimanche 30 novembre
Eve scène universitaire
Avenue René Laennec
Bateau
Les hommes sensibles (50 min dès 5 ans)
14h30, 17h
Mercredi 3 décembre
Salle des concerts
58 Rue du Port
WOW
HOUPPZ théâtre (1h dès 4 ans)
14h30, 17h
Samedi 6 décembre
Maison de quartier L’Oiselière
144 Rue d’Isaac
Jean-Pierre le Berger
Cie Tétrofort (45 min dès 5 ans)
14h, 16h30
Samedi 6 décembre
Le Chapiteau
6 Boulevard Winston-Churchill
Catch You Later
Cie Hopscotch (35 min dès 6 ans)
14h, 16h30
Samedi 6 décembre
Maison Pour Tous Jean-Moulin
23 Rue Robert-Collet
Les singes
Cie Bitonio (35 min dès 3 ans)
14h, 17h
Dimanche 7 décembre
École Rosa Bonheur
29 Rue de Montaigu
Vous voulez rire ?
Les frères Duchoc (45 min dès 3 ans)
14h30, 17h
Mercredi 10 décembre
Maison de quartier Georges-Moustaki
211 Rue des Maillets
Le grand show des petites choses !
La compagnie Les frères Duchoc (45 min dès 3 ans)
10h30, 14h30
Samedi 13 décembre
Maison de quartier Les Ardrières
Rue du Happeau
Zik Zap
Cie Ernesto Barytoni (55 min dès 5 ans)
15h, 17h
Samedi 13 décembre
Maison des Loisirs et de la Culture Les Saulnières
239 Avenue Rhin et Danube
Yélé ma petite lumière
Toma Sidibé (45 min dès 3 ans)
14h30, 17h
Dimanche 14 décembre
Théâtre L’Ecluse
47 Rue des Acacias
Les Zatipiks
La Compagnie Le bruit du silence (1h dès 6 ans)
Spectacle LSF
4 4
14h, 16h30
Mercredi 17 décembre
L’Espal Scène nationale du Mans
Rue de l’Estérel
Cartoon
La Compagnie de Louise (1h20 dès 7 ans)
14h30
Samedi 20 décembre
Maison de quartier Les Bruyères
1 Rue de la Forêt
Infantia
Théâtre Bascule (30 min dès 6 mois)
10h, 11h15, 16h30
Dimanche 21 décembre
Maison de quartier Pierre-Guédou
13 Impasse Floréal
Deux Comme Un Accord
Cie La P’tite Fabrique de Cirque (55 min dès 5 ans)
14h30, 17h
Salon des artisans créateurs
Du 5 au 22 décembre de 11h à 19h place des Jacobins.
Noël au Port
Samedi 13 décembre dès 15h30 illuminations, animations, jeux, maquillage, décorations, déambulations… Projections du vendredi 19 décembre au dimanche 4 janvier de 17h30 à 21h. Deux projections sont prévues le 13 de 19h à 21h et le 14 décembre de 17h30 à 20h.
Le Marché aux Potiers
Les vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 décembre, place de la Sirène, rue Jankowski (de la place de la Sirène à la rue de l’Étoile et de la rue de l’Etoile à la rue Sainte Marie) + square des Ursulines, de 9 h à 19 h.
Noël aux Atlantides
Mardi 23 décembre de 10h à 20h
Retrouvez le programme complet https://msj.world/ofcourselemans/88 .
Divers lieux Centre-ville Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire
