Le Mans l’été, Au bord de l’Huisne 2 août Le Mans

Le Mans l’été, Au bord de l’Huisne 2 août

Allée des Prairies de Funay Le Mans Sarthe

Début : 2025-08-02 14:00:00

fin : 2025-08-02 18:30:00

2025-08-02

Le Mans l’été, Au bord de l’Huisne 2 août

Tout l’été, du vendredi au dimanche, Le Mans l’été, Au bord de l’Huisne est un village d’animations et d’évènements avec une programmation résolument familiale et festive. Participez aux ateliers ludiques, artistiques et aux activités sportives !

Profitez d’animations musicales et de contes.

14h00-17h00 Plateaux sportifs

15h30-17h30 Atelier percussions brésiliennes, Atelier cirque avec Tapaj, Atelier maquillage avec Tribu Couleurs

17h30-18h30 Concert Samba de Roda .

Allée des Prairies de Funay Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 36 52

English :

Le Mans l’été, On the banks of the Huisne August 2

German :

Le Mans im Sommer, Am Ufer des Huisne 2. August

Italiano :

Le Mans l’été, Lungo l’Huisne 2 agosto

Espanol :

Le Mans l’été, A lo largo del Huisne 2 de agosto

