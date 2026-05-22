Le Mans l’été au jardin des plantes Éclosion Rue Prémartine Le Mans

Le Mans

Le Mans l’été au jardin des plantes Éclosion

Rue Prémartine Kiosque du Jardin des Plantes Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 16:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Les concerts reprennent les dimanches au kiosque du Jardin des Plantes !

L’association Éclosion s’efforce de mettre en avant les talents locaux sur scène, à travers des festivals, des concerts et son tremplin rap. Venez découvrir Calypso, M-Lynn et Ymane dans le cadre de Le Mans l’été au Jardin des Plantes, le dimanche 24 mai au kiosque.

Calypso, autrice-compositrice-interprète, écrit ses textes en français et en anglais. Ils évoquent les vicissitudes de l’existence, des doutes aux peurs, en passant par l’amour et la perte. Ses mélodies intimistes s’inspirent de Billie Eilish, Phoebe Bridgers, Adrianne Lenker, Lizzy McAlpine, Elliott Smith, Tom McRae, Radiohead et Archive. (Indie pop et folk).

M-Lynn est une jeune artiste qui aime varier les plaisirs, entre pop et variété. Elle écrit ses textes et ses propres chansons, mais reprend aussi des titres d’artistes qu’elle affectionne. Son univers, plutôt mélancolique, se distingue par une petite touche d’énergie. (Pop et variétés).

Lis mes pensées ! est un univers mélancolique et introspectif. Ymane et Hugo, poète et guitariste, donnent vie à leurs textes musicaux et embarquent le public. (Slam et narration musicalisée).

Chaises à disposition. .

Rue Prémartine Kiosque du Jardin des Plantes Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 36 52

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English :

Concerts resume on Sundays at the Jardin des Plantes bandstand!

L’événement Le Mans l’été au jardin des plantes Éclosion Le Mans a été mis à jour le 2026-05-18 par CDT72