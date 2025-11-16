Le Mans Pop Festival 31e édition MLC Les Saulnières Le Mans
Le Mans Pop Festival 31e édition MLC Les Saulnières Le Mans dimanche 16 novembre 2025.
Le Mans Pop Festival 31e édition
MLC Les Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16 15:00:00
fin : 2025-11-16
Date(s) :
2025-11-16
Le Mans Pop Festival est de retour à la MLC Les Saulnières du 15 au 16 novembre 2025 pour sa 31 édition ! Une nouvelle fois, l’association Le Mans Cité chanson vous propose 2 jours de découverte musicale entre éclectisme, soutien à l’émergence d’artistes francophones et ambiance conviviale. Au programme dimanche 16 novembre (à partir de 15h) finale du concours de chanson francophone Les Mardis de la Chanson avec les 4 finalistes ALLIVM, Malaka, Malice et Olga la Rouge ; et coup de projecteur sur Pierre Donoré. Tarifs gratuit pour les moins de 12 ans, 6€ tarif réduit, 10€ plein tarif, 15€ duo et famille .
MLC Les Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Le Mans Pop Festival 31e édition Le Mans a été mis à jour le 2025-10-28 par CDT72