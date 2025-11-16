Le Mans Pop Festival 31e édition MLC Les Saulnières Le Mans

Le Mans Pop Festival 31e édition

MLC Les Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans Sarthe

Le Mans Pop Festival est de retour à la MLC Les Saulnières du 15 au 16 novembre 2025 pour sa 31 édition ! Une nouvelle fois, l’association Le Mans Cité chanson vous propose 2 jours de découverte musicale entre éclectisme, soutien à l’émergence d’artistes francophones et ambiance conviviale. Au programme dimanche 16 novembre (à partir de 15h) finale du concours de chanson francophone Les Mardis de la Chanson avec les 4 finalistes ALLIVM, Malaka, Malice et Olga la Rouge ; et coup de projecteur sur Pierre Donoré. Tarifs gratuit pour les moins de 12 ans, 6€ tarif réduit, 10€ plein tarif, 15€ duo et famille .

