Une soirée consacrée aux arts de la rue, avec au programme « La P’tite Ninie » de Cinémaniak et Cie (Chansons françaises accompagnées d’un orgue de barbarie), 18h30 et 19h45. » Haute-Heure » de Cie Barolosolo (cirque), 18h45. « La Françoise-des-Jeux » de La Gazinière Compagnie (Théâtre de rue et d’objets), 20h. « Quatre Fois Rien » de Cie Joe Sature et ses joyeux osselets, (spectacle de rue burlesque et sonore), 21h. Spectacles dans le cadre des Le Mans Soirs d’Été. Merci de vous présenter 30 min avant le début des spectacles. Repli prévu en cas de mauvais temps à la Maison des Loisirs et de la Culture Les Saulnières, 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans. Foodtrucks et restauration sur place. Chaises et plaids conseillés. .

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 36 52

