LE MANS SOIRS D’ÉTÉ 8 AOÛT Le Mans

LE MANS SOIRS D’ÉTÉ 8 AOÛT Le Mans vendredi 8 août 2025 18:30:00.

LE MANS SOIRS D’ÉTÉ 8 AOÛT

Rue Prémartine Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-08 18:30:00

fin : 2025-08-08 23:30:00

Date(s) :

2025-08-08

Une soirée consacrée aux arts de la rue, avec au programme « Akuru-Kyou » de Kohei The Juggler (jonglage) 18h30. « Cousinade » de Cie Les Tombés de la Lune (Théâtre de rue) 19h00 . « Norma & Caïssa » de Fatrasse Théâtre (Théâtre de rue) 20h00. « Sean Gourley Vocal Jazz Trio » de Sean Gourley Trio (Jazz) 21h00. « On n’était que deux » de Compagnie Non Obsolète (Théâtre interactif) 21h00. Spectacles dans le cadre des Le Mans Soirs d’Été. Merci de vous présenter 30 min avant le début des spectacles. Repli prévu en cas de mauvais temps à la Maison des Loisirs et de la Culture Les Saulnières, 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans. Foodtrucks et restauration sur place. Chaises et plaids conseillés. .

Rue Prémartine Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 36 52

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement LE MANS SOIRS D’ÉTÉ 8 AOÛT Le Mans a été mis à jour le 2025-06-27 par CDT72