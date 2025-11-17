LE MANS SONORE Le Mans

LE MANS SONORE

Début : 2026-01-17 10:00:00

fin : 2026-01-25

2026-01-17

Rendez-vous du 17 au 25 janvier 2026 pour une édition sur le thème des résonances !

Biennale du son, Le Mans Sonore est un évènement culturel grand public qui associe sciences et culture de façon singulière. À la croisée de la musique, du design, de l’art contemporain et de la recherche, Le Mans Sonore est un écho à l’expertise acoustique du Mans.

La programmation 2026 est en cours de mise en ligne revenez régulièrement voir les nouveaux ajouts ! .

lemans.sonore@lemans.fr

English :

Join us from January 17 to 25, 2026 for an edition on the theme of resonance!

German :

Wir treffen uns vom 17. bis 25. Januar 2026 zu einer Ausgabe zum Thema Resonanzen!

Italiano :

Unitevi a noi dal 17 al 25 gennaio 2026 per un’edizione sul tema della risonanza!

Espanol :

Acompáñenos del 17 al 25 de enero de 2026 en una edición dedicada al tema de la resonancia

