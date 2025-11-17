LE MANS SONORE Le Mans
Le Mans
17 janvier 2026
fin : 2026-01-25
2026-01-17
Rendez-vous du 17 au 25 janvier 2026 pour une édition sur le thème des résonances !
Biennale du son, Le Mans Sonore est un évènement culturel grand public qui associe sciences et culture de façon singulière. À la croisée de la musique, du design, de l’art contemporain et de la recherche, Le Mans Sonore est un écho à l’expertise acoustique du Mans.
La programmation 2026 est en cours de mise en ligne revenez régulièrement voir les nouveaux ajouts ! .
lemans.sonore@lemans.fr
English :
Join us from January 17 to 25, 2026 for an edition on the theme of resonance!
German :
Wir treffen uns vom 17. bis 25. Januar 2026 zu einer Ausgabe zum Thema Resonanzen!
Italiano :
Unitevi a noi dal 17 al 25 gennaio 2026 per un’edizione sul tema della risonanza!
Espanol :
Acompáñenos del 17 al 25 de enero de 2026 en una edición dedicada al tema de la resonancia
