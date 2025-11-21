Le Mans Sonore Radio, c’est reparti ! Le Mans

Le Mans Sonore Radio, c’est reparti !

Les étudiants de l’atelier de création radiophonique Radio-On de TALM Le-Mans, encadrés par leur professeur Julien Bellanger, poursuivent leur partenariat avec Radio Alpa 107.3 FM Le Mans.

Tout au long de la semaine, du 19 au 23 janvier entre 18h et 19h, l’émission C’est d’Actu leur ouvrira ses micros pour?documenter et restituer l’actualité de la biennale du son (entretiens avec des artistes, chroniques, sorties de concerts, extraits sonores…).

À retrouver en podcast sur www.radioalpa.com et sur toutes les plates-formes numériques de Radio Alpa (Spotify, Deezer, etc.).??

En parallèle, ils organiseront la retransmission d’évènements sur le réseau du collectif p-node.org. ??

