Le Mans swing festival 2025 Le Val’Rhonne Moncé-en-Belin

Le Mans swing festival 2025 Le Val’Rhonne Moncé-en-Belin samedi 18 octobre 2025.

Le Mans swing festival 2025

Le Val’Rhonne Allée de l’Europe Moncé-en-Belin Sarthe

Tarif : – – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 20:00:00

fin : 2025-10-18 01:00:00

Date(s) :

2025-10-18

Soirée dansante avec le jazz band « Stomp Stomp » / restauration possible sur place / initiation à la danse

Entrée = 20 €

Restauration possible sur place dès 20h menu à 12 €

(Salades variées et charcuterie sarthoise, rougail saucisses / lentilles buffet de fromages et salade, tarte aux fruits de saison.)

20h30 21h30 Initiation à la danse

21h30 1h Concert

Billetterie et toutes infos sur le Festival carremansswing@gmail.com / 06 68 07 28 07

Ces 6 musiciens puisent leur énergie et leur inspiration aux meilleures sources des années 1930 et 40, pour les amoureux de la grande ère du swing. Doté d’une solide section rythmique et d’une section cuivre scintillante, Stomp Stomp mêle avec passion ses compositions originales aux trésors du swing.

Le Val’Rhonne partenaire de l’association CarréMans Swing pour le Bar & Resto ! . .

Le Val’Rhonne Allée de l’Europe Moncé-en-Belin 72230 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 42 29 48 cscvalrhonne@gmail.com

English :

Evening dance with the jazz band « Stomp Stomp » / food and drink available on site / dance initiation

German :

Tanzabend mit der Jazzband « Stomp Stomp » / Verpflegung vor Ort möglich / Tanzeinführung

Italiano :

Serata di ballo con la jazz band « Stomp Stomp » / cibo e bevande disponibili sul posto / introduzione al ballo

Espanol :

Noche de baile con la banda de jazz « Stomp Stomp » / comida y bebida disponibles in situ / iniciación al baile

L’événement Le Mans swing festival 2025 Moncé-en-Belin a été mis à jour le 2025-09-12 par CDT72