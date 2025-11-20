Le Mans Urban Trail Le Mans

Le Mans Urban Trail

Cité Plantagenêt Le Mans Sarthe

Début : 2026-03-22 13:00:00

fin : 2026-03-22 17:00:00

2026-03-22

Nouvelle édition du trail urbain du Mans. RDV en 2026.

Vous l’attendiez tous, il est de retour l’urbain trail du Mans !

Rendez-vous vous le 22 mars 2026 pour fouler le vieux Mans!

Inscriptions à venir ! .

Cité Plantagenêt Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 23 64 18

English :

Another edition of the Le Mans urban trail. See you in 2026.

German :

Neue Ausgabe des urbanen Trails in Le Mans. RDV im Jahr 2026.

Italiano :

Un’altra edizione del percorso urbano di Le Mans. Ci vediamo nel 2026.

Espanol :

Otra edición de la ruta urbana de Le Mans. Nos vemos en 2026.

