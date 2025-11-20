Le Mans Urban Trail Le Mans
Le Mans Urban Trail Le Mans dimanche 22 mars 2026.
Le Mans Urban Trail
Cité Plantagenêt Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22 13:00:00
fin : 2026-03-22 17:00:00
Date(s) :
2026-03-22
Nouvelle édition du trail urbain du Mans. RDV en 2026.
Vous l’attendiez tous, il est de retour l’urbain trail du Mans !
Rendez-vous vous le 22 mars 2026 pour fouler le vieux Mans!
Inscriptions à venir ! .
Cité Plantagenêt Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 23 64 18
English :
Another edition of the Le Mans urban trail. See you in 2026.
German :
Neue Ausgabe des urbanen Trails in Le Mans. RDV im Jahr 2026.
Italiano :
Un’altra edizione del percorso urbano di Le Mans. Ci vediamo nel 2026.
Espanol :
Otra edición de la ruta urbana de Le Mans. Nos vemos en 2026.
