Informations pratiques

Coulaines

Le Manuel de courage

place de la Mairie et parc F.-Mitterrand Coulaines Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 17:00:00

fin : 2026-09-30 17:30:00

Date(s) :

2026-09-30

Comme à chaque fois qu’il doit affronter des situations qui l’inquiètent, comme le divorce de ses parents, Charly dresse une liste des choses qui lui donnent du courage. Entrez dans une caravane intimiste et venez découvrir son récit tendre et attachant. .

place de la Mairie et parc F.-Mitterrand Coulaines 72190 Sarthe Pays de la Loire

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L’événement Le Manuel de courage Coulaines a été mis à jour le 2026-07-28 par CDT72