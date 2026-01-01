Le manuscrit perdu escape game Bourges

Le manuscrit perdu escape game

8 Place des 4 Piliers Bourges Cher

Début : 2026-01-23 17:00:00

fin : 2026-01-23 21:00:00

2026-01-23

Escape game familial de 45 minutes qui vous entraine dans la recherche d’une partition perdue.

Escape game familial qui a pour décor le bureau du docteur Témoin, figure historique de la ville de Bourges et chirurgien de renom dans la première moitié du XXème siècle. Un cousin du docteur Témoin convoite une partition manuscrite de Stravinsky. Le docteur vous demande de la récupérer avant lui. A vous de jouer !

Public familial, à partir de 8 ans, en présence d’au moins un adulte. Par groupe de 4 à 6 personnes. .

8 Place des 4 Piliers Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 23 22 50

A 45-minute family Escape game that takes you on a search for a lost sheet of music.

