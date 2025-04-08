Le Mapping vidéo des Saisies Hauteluce

Le Mapping vidéo des Saisies Hauteluce mercredi 17 décembre 2025.

Le Mapping vidéo des Saisies

Espace Erwin Eckl Hauteluce Savoie

Début : Mercredi 2025-12-17 18:00:00

2025-12-17

Venez découvrir la projection spectaculaire des Saisies sur un écran géant LED en forme du Mont Blanc. Couleurs, images animées et magie des lumières vous promettent un moment féérique à partager en famille.

Espace Erwin Eckl Hauteluce 73620 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 38 90 30 info@lessaisies.com

English :

Come and discover the spectacular projection of Les Saisies on a giant LED screen in the shape of Mont Blanc. Colors, animated images and the magic of lights promise a magical moment to share with the whole family.

German :

Erleben Sie die spektakuläre Projektion von Les Saisies auf einer riesigen LED-Leinwand in Form des Mont Blanc. Farben, bewegte Bilder und Lichtzauber versprechen Ihnen einen märchenhaften Moment, den Sie mit Ihrer Familie teilen können.

Italiano :

Venite a scoprire la spettacolare proiezione di Les Saisies su uno schermo LED gigante a forma di Monte Bianco. Colori, immagini in movimento e la magia della luce promettono un momento magico da condividere con tutta la famiglia.

Espanol :

Venga a descubrir la espectacular proyección de Les Saisies en una pantalla LED gigante con la forma del Mont Blanc. Colores, imágenes en movimiento y la magia de la luz prometen un momento mágico para compartir con toda la familia.

