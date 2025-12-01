Le maquillage pour les enfants Bayeux

Le maquillage pour les enfants

Centre-ville Bayeux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 14:30:00

fin : 2025-12-21 17:30:00

Date(s) :

2025-12-14 2025-12-21

Offrez aux plus petits un moment féerique avec des séances de maquillage !

Le maquillage sera proposé À l’Office de Tourisme et sur le trottoir de la Société Générale dans le centre-ville de Bayeux (si le temps le permet).

Centre-ville Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 6 43 84 38 41 espaceactionbayeux@gmail.com

English : Le maquillage pour les enfants

Treat the little ones to a magical moment with make-up sessions!

Make-up will be available At the Tourist Office and on the Société Générale sidewalk in downtown Bayeux (weather permitting).

