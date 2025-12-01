Le maquillage pour les enfants Bayeux
Le maquillage pour les enfants Bayeux dimanche 14 décembre 2025.
Le maquillage pour les enfants
Centre-ville Bayeux Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 14:30:00
fin : 2025-12-21 17:30:00
Date(s) :
2025-12-14 2025-12-21
Offrez aux plus petits un moment féerique avec des séances de maquillage !
Le maquillage sera proposé À l’Office de Tourisme et sur le trottoir de la Société Générale dans le centre-ville de Bayeux (si le temps le permet).
Centre-ville Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 6 43 84 38 41 espaceactionbayeux@gmail.com
English : Le maquillage pour les enfants
Treat the little ones to a magical moment with make-up sessions!
Make-up will be available At the Tourist Office and on the Société Générale sidewalk in downtown Bayeux (weather permitting).
L’événement Le maquillage pour les enfants Bayeux a été mis à jour le 2025-11-25 par OT Bayeux Intercom